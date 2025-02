Netanyahu: "Se gli ostaggi non tornano si scatena l'inferno". Rubio: "Hamas non continuerà a governare a Gaza"

Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha affermato, in una dichiarazione congiunta con il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu a Gerusalemme che il presidente statunitense Donald "Trump ha chiaramente espresso la sua visione per Gaza: Hamas non può continuare a essere la forza dominante lì". Rubio, giunto nella notte scorsa in Israele, ha affrontato con Netanyahu la situazione con Siria e Libano.

In una dichiarazione congiunta con il Segretario di Stato americano Marco Rubio, oggi a Gerusalemme, il premier Benyamin Netanyahu ha dichiarato: "A differenza di alcuni report, il presidente Trump e io lavoriamo in piena collaborazione e coordinamento. Abbiamo una strategia comune e non sempre è possibile condividerla con il pubblico, incluso quando si apriranno le porte dell'inferno. E si apriranno se tutti i nostri ostaggi non torneranno, fino all'ultimo di loro".

"Abbiamo parlato di quanto sia importante la caduta di Assad in Siria. Se sostituisce una forza armata con un'altra, non è uno sviluppo positivo. In Libano, l'obiettivo è disarmare Hezbollah".