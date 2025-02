Zelensky sull'attacco a Mykolaiv (più di 100mila senza riscaldamento): "Mosca vuole davvero la pace?"

«Oggi più di centomila persone a Mykolaiv sono rimaste senza riscaldamento a causa di un attacco russo alle infrastrutture critiche della città. Una normale città ucraina, una normale infrastruttura civile».

Lo scrive su Telegram il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, secondo cui l’attacco di Mosca dimostra che i russi «combattono in modo meschino, senza allentare la pressione. Non è questo che fanno coloro che vogliono davvero ristabilire la pace e si preparano ai negoziati». «Continueremo a lavorare insieme ai nostri partner per rafforzare la difesa contro tali attacchi. E tutti i partner devono lavorare in modo ugualmente attivo a tutti i livelli tra loro per impedire alla Russia di prolungare questa guerra o di rendere permanente la minaccia alla vita. Dobbiamo fare pressione sulla Russia affinchè faccia la pace», ha sottolineato Zelensky.