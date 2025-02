Parigi, Meloni contro il formato anti-Trump: l’Ue deve restare al fianco degli Usa

Arriva per ultima , quando tutti sono già attorno al tavolo da quasi un’ora. E lascia l’ Eliseo senza parlare , nonostante fosse tutto pronto , facendo cenno con la mano dalla macchina che proprio non era possibile .

E perché andavano sentiti, seppure in un formato ridotto, quantomeno quei paesi che con la Russia condividono centinaia di chilometri di confine e più sono esposti, un concetto sottolineato dalla premier al tavolo, «al rischio di estensione del conflitto».

Non solo, non si può trattare, avrebbe sottolineato, di un «formato anti-Trump», anzi: gli USA lavorano per «giungere a una pace e noi - avrebbe chiarito la premier - dobbiamo fare la nostra parte».

Nessuno, a Roma, mette in dubbio l’urgenza del momento, dopo l'accelerazione inaspettata di Donald Trump e l’incontro organizzato in fretta e furia a Riad tra la delegazione americana e quella russa, per esplorare le condizioni per un negoziato di pace con Kiev.