Vertice di Parigi, Scholz: "Nessun diktat a Kiev, non può esserci pace imposta. Inappropriato discutere ora l'invio di truppe"

All’ Eliseo anche il segretario generale della Nato, Mark Rutte , e i vertici Ue, Antonio Costa e Ursula von der Leyen . Anche Meloni ha raggiunto gli altri leader alla riunione . La premier è arrivata all’ Eliseo intorno alle 17 . Leggero ritardo per il capo del governo polacco Donald Tusk , l’ ultimo ad arrivare .

I principali leader europei sono arrivati all’ Eliseo per l’ incontro informale organizzato dal presidente francese Emmanuel Macron sull’ Ucraina e la sicurezza in Europa .

«L' Ucraina non può accettare tutto ciò che le viene presentato, a nessuna condizione », ha aggiunto.

No a una « pace imposta tramite diktat all’Ucraina ». Lo dice il cancelliere tedesco, Olaf Scholz , lasciando l’ Eliseo dopo il vertice informale dei leader .

Non è presente al momento la premier Giorgia Meloni , che secondo un giornalista politico di France Télévisions , è attesa per le 17 .

«L'Ucraina può fidarsi di noi, gli europei continueranno a sostenere Kiev».

È «altamente inappropriato» discutere ora dell’invio di truppe in Ucraina.

La discussione in questa fase «è del tutto prematura e non è il momento giusto per condurla», ha aggiunto Scholz, dicendosi «un po' irritato da questo dibattito».