Aperti a Riad i colloqui fra Stati Uniti e Russia sulla guerra in Ucraina

"Ad oggi, non abbiamo ricevuto alcun invito alle trattative in Arabia Saudita. Al momento, per noi questo tavolo non esiste": lo afferma il primo consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Mychailo Podolyak, in un'intervista a Quarta Repubblica in onda ieri sera su Rete4. "La guerra può cessare solo con adeguate garanzie per l'Ucraina" e - ha ribadito - "Zelensky ha già spiegato che, prima di iniziare qualsiasi negoziato, dobbiamo trovare una posizione comune tra Stati Uniti, Ucraina e Unione Europea".

"Per noi la presenza dell'Europa ai tavoli dei negoziati è assolutamente imprescindibile - ha proseguito -: è una guerra che si sta combattendo sul territorio europeo, le trattative riguardano la sicurezza e il futuro dell'Europa. Deve partecipare, altrimenti, con le ambizioni di Putin, il rischio è che non ci sarà una pace duratura. La guerra può cessare solo con adeguate garanzie per l'Ucraina, di cui ancora non si sta parlando". Garanzie che Podolyak così sintetizza: "Farci entrare nella Nato o fare accordi bilaterali per la difesa, incluse basi militari sul nostro territorio da cui poter rispondere ad eventuali attacchi".