Aperti a Riad i colloqui fra Stati Uniti e Russia sulla guerra in Ucraina. Peskov: "Non siamo contrari ad un ingresso di Kiev nella Ue"

I 500 miliardi di dollari di "accordi economici" evocati pubblicamente nei giorni scorsi dal presidente Donald Trump come compensazione che gli Usa si attendono dall'Ucraina a fronte degli aiuti forniti in tre anni di guerra con la Russia risultano indicati nero su bianco anche in una bozza inviata da Washington a Kiev il 7 febbraio. A scriverlo è il britannico Daily Telegraph, che ha potuto visionarne una copia al pari di altri giornali.

La Russia non ha nulla in contrario a un ingresso dell’Ucraina nella Ue. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. «Questo - ha commentato Peskov, citato dall’agenzia Interfax - è il diritto sovrano di qualsiasi Paese. Stiamo parlando di processi di integrazione economica. Qui, ovviamente, nessuno può dettare nulla a un altro Paese, e noi non lo faremo». «Ma naturalmente - ha aggiunto - la nostra posizione è completamente diversa su questioni relative alla sicurezza, alla difesa e alle alleanze militari. Lì, abbiamo un approccio diverso, ed è ben noto a tutti».

Stando a questo testo, la proposta d'intesa - accolta per ora negativamente dal presidente Volodymyr Zelensky e fatta evidentemente filtrare ai media dal suo entourage - non riguarderebbe solo lo sfruttamento americano delle terre rare o di altre risorse minerarie ucraine citato da Trump. Ma si tradurrebbe in un controllo "coloniale" dell'economia di Kiev a largo raggio: dalla cogestione dei porti e di altre infrastrutture al controllo di quei giacimenti d'idrocarburi non situati nelle regioni orientali orientali (ricche di materie prime) ormai occupate da Mosca.

Il documento, classificato come "confidenziale", fa riferimento sulla carta a "investimenti congiunti" ucraino-americani destinati a evitare che attori "ostili possano trarre beneficio dalla ricostruzione dell'Ucraina". Ma secondo fonti di Kiev ha in effetti i contorni di un accordo capestro, che ricorda "le riparazioni" imposte in passato ai nemici dopo un conflitto perduto.

Stando al giornale britannico, se il testo fosse confermato, si tratterebbe di condizioni più gravose perfino di quelle riservate a Germania e Giappone nel 1945 dopo la disfatta nella Seconda guerra mondiale. Con un peso stimato sul Pil ucraino superiore in proporzione a quello imposto alla stessa Germania in seguito al Trattato di Versailles che mise fine alla Prima guerra mondiale attraverso la successiva Conferenza di Londra del 1921 e il Piano Dawn sulle riparazioni economiche del 1924.