Fonte Libano, l'Idf si è ritirato dai villaggi di confine ma rimane in cinque postazioni

L’Idf si è ritirato dai villaggi di confine del Libano, ma rimane in 5 postazioni oltre la linea di demarcazione Onu, ha detto una fonte della sicurezza libanese. Oggi è scaduto il termine per il ritiro in base a un accordo di pace con Hezbollah. «L'esercito israeliano si è ritirato da tutti i villaggi di confine tranne che in 5 punti, mentre l’esercito libanese si sta gradualmente schierando a causa della presenza di esplosivi in ;;alcune zone e dei danni alle strade», secondo la fonte.

Ieri un funzionario israeliano ha detto che Israele rimarrà nel Paese in «cinque punti strategici» che controllano le comunità nel sud del Libano.