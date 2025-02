Incidente aereo a Toronto, il bilancio sale a 18 feriti

E’ salito ad almeno 18 feriti il bilancio dell’incidente aereo in cui un volo della Delta Air Lines si è capovolto lunedì durante l’atterraggio sulla pista dell’aeroporto canadese di Toronto. Tre persone sono in gravi condizioni.

Al momento dell’incidente la pista era ricoperta da un sottile strato di neve. Il volo, operato dalla Endeavor Air con un aereo Bombardier CRJ900 e con 80 persone a bordo, era in arrivo da Minneapolis, nello stato americano del Minnesota. Non è stata ancora fornita alcuna spiegazione sulla causa dell’incidente.

«Tutti gli 80 passeggeri e l’equipaggio sono stati evacuati», ha detto la Federal Administration Aviation, sottolineando che a guidare le indagini per accertare cosa è accaduto sarà il Canada Transportation Safety Board.

Le ricostruzioni iniziali indicano che il volo Delta 4819, un Bombardier CRJ-900LR partito da Minneapolis intorno alle 11.47 del mattino ora locale, aveva avviato le procedure di atterraggio senza problemi, ma qualcosa è andato storto nelle fasi finali, facendo capovolgere il velivolo in pista e facendogli perdere le ali e parte della coda. Le immagini riprese da uno dei passeggeri mostrano l’evacuazione del velivolo e i soccorritori in campo per facilitare le procedure sulla pista ghiacciata. L’incidente segue una tempesta che nel fine settimana si è abbattuta su Toronto causando 22,90 centimetri di neve.