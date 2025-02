Asteroide 2024 YR4, cresce il rischio d’impatto con la Terra: probabilità fino al 3,1% secondo la Nasa

Come previsto, dunque, il balletto di cifre continua senza sosta, anche se potrebbe concludersi nel giro di poche settimane. Gli esperti dell’ ESA pensano infatti che entro fine aprile potremmo avere misure abbastanza precise per poter escludere la collisione .

Ogni giorno gli astronomi fanno nuove misurazioni per calcolare con maggiore precisione l’ orbita di questo sasso cosmico . «Abbiamo saltato solo una settimana per via della Luna piena , che rendeva difficile la misurazione di un oggetto così debole , ma adesso le osservazioni sono riprese a pieno ritmo» afferma Conversi . Questo significa che ogni giorno o quasi avremo nuove stime del rischio di impatto , con la consueta piccola discrepanza tra i valori calcolati da NASA e ESA . «La differenza dipende dal diverso codice con cui sono scritti i software che le due agenzie usano per rielaborare i dati osservativi: i programmi danno pesi diversi alle misure e alle incertezze associate, ma alla fine i risultati sono sempre concordanti e rientrano nella stessa forchetta» rassicura Conversi .

Il corridoio di rischio e le probabilità di impatto

La sfida comune è capire, sulla base dei dati attuali, dove sarà l’asteroide fra sette anni. Ad oggi il corridoio di rischio (cioè la regione dello spazio in cui potrebbe passare l'asteroide) «è più grande della distanza Terra-Luna, ma si sta gradualmente restringendo man mano che abbiamo misure più precise» continua l’esperto dell’ESA. «Quando diciamo che la probabilità di impatto è circa del 3%, significa che la Terra occupa grosso modo il 3% di quel corridoio, quindi è normale che la percentuale aumenti man mano che il campo si restringe. Dunque la stima del rischio dovrebbe salire finché il corridoio diventerà così ristretto che la Terra ne sarà fuori.

Se saremo fortunati e l’asteroide passerà più lontano della Luna, potremmo essere in grado di escludere l’impatto già fra qualche giorno. A spanne, possiamo dire che nel 75-80 per cento dei casi saremo in grado di escludere l’impatto già entro aprile».

Se invece saremo sfortunati, perché l’orbita dell’asteroide passerà a qualche migliaio di chilometri dalla Terra, il corridoio di rischio non si restringerà abbastanza per poter escludere l’impatto entro aprile. Dunque, per sapere come andranno le cose, dovremo aspettare il ritorno dell’asteroide nel 2028.

L'ONU monitora la situazione

Non è un caso, infatti, che la task force dell’ONU che organizza le strategie di mitigazione del rischio, lo Space Mission Planning Advisory Group, abbia deciso di riaggiornarsi tra aprile e maggio, quando ci saranno più dati per avere un quadro più chiaro della situazione. «Al momento non c'è motivo per avere paura, ma rimaniamo in allerta, considerato che l’asteroide 2024 YR4 è il primo degli oggetti superiori ai 10 metri ad avere una probabilità di collisione così alta» dice Conversi. «Dobbiamo però ricordare che l’Europa non corre nessun rischio, perché l’eventuale impatto interesserebbe una fascia che attraversa il Pacifico orientale, il Centro America, l’Atlantico, l’Africa, la Penisola Arabica e arriva fino in India, dunque l’eventuale impatto potrebbe avvenire molto probabilmente in mare o in una zona desertica».