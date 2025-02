Peskov: "Aspettiamo le proposte di Zelensky". Macron: "La Russia una minaccia per l'Europa"

Il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa ha intensificato i contatti con i leader dei 27 Stati membri e ha avviato un processo di "consultazioni bilaterali" su due questioni chiave: "cosa sono disposti a fare in termini di aiuti all'Ucraina e le loro posizioni sulle garanzie di sicurezza". Lo fa sapere una fonte europea. Il comitato dei rappresentanti permanenti è stato informato "ieri sera" dell'iniziativa.

''La Russia rappresenta una minaccia esistenziale per gli europei, tenuto conto delle azioni che conduce in diversi ambiti. Con le sue azioni alla frontiera della Polonia, con i suoi attacchi cyber in tutti i nostri Paesi, con attentati come in Gran Bretagna, con manipolazioni dell'informazione o dei processi elettorali come in Romania, con minacce esplicite attraverso la sua dottrina nucleare'': è l'avvertimento lanciato dal presidente, Emmanuel Macron, in un'intervista pubblicata oggi su Le Parisien. Per Macron, la Russia si riarma e rappresenta una minaccia per tutta l'Europa. ''Non pensate che l'impensabile non possa accadere, incluso il peggio'', sottolinea il presidente francese, che oggi ha promosso una nuova riunione informale in videoconferenza con ''numerosi Stati europei e non europei'' per la pace e la sicurezza in Ucraina e in Europa.