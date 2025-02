Trump attacca Zelensky: «Dittatore mai eletto» e «comico mediocre». Centinaia di miliardi dagli Usa per «una guerra che non avrebbe mai vinto»

Donald Trump attacca Volodymyr Zelensky definendolo un «dittatore mai eletto» e un «comico mediocre» che è riuscito ad ottenere centinaia di miliardi dagli Stati Uniti per «una guerra che non avrebbe mai vinto». Nel giorno dei primi colloqui in tre anni tra Russia e Usa, ieri sera il presidente Usa Donald Trump ha fatto affermazioni sulla guerra in Ucraina che sembrano rispecchiare le tesi principali promosse dal Cremlino sul conflitto. In una delle critiche pubbliche più dure contro l’alleato principale del suo Paese, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accusato Trump di «vivere in uno spazio di disinformazione», creato dalla Russia. La Bbc ha verificato le affermazioni del tycoon.

Zelensky «non avrebbe mai dovuto iniziare la guerra» Le autorità ucraine hanno espresso insoddisfazione per non aver preso parte ai colloqui di martedì a Riad, ma Trump ha liquidato queste preoccupazioni, dicendo ai giornalisti che l’Ucraina ha avuto tre anni per porre fine alla guerra, per poi sembrare incolpare Kiev per aver iniziato il conflitto. «Non avrebbe mai dovuto iniziare» la guerra, ha dichiarato. Il Cremlino ha precedentemente accusato l’Ucraina di aver iniziato la guerra contro la Russia. «Sono stati loro a iniziare la guerra nel 2014. Il nostro obiettivo è fermare questa guerra. E non abbiamo iniziato questa guerra nel 2022», ha detto il presidente russo Vladimir Putin nel febbraio 2024. Ma non è stata l’Ucraina ad aver iniziato la guerra. La Russia ha lanciato un’invasione su vasta scala, il 24 febbraio 2022, dopo aver annesso illegalmente la Crimea nel 2014.