Trump rilancia la guerra commerciale: dazi al 25% su auto, farmaci e chip. Musk alla guida della rivoluzione burocratica

La guerra commerciale di Donald Trump si allarga ancora. Dopo i dazi su acciaio e alluminio, il presidente americano punta ora su nuove tariffe del 25% per auto, farmaci e semiconduttori.

«I dazi saranno ufficialmente annunciati probabilmente il 2 aprile, ma non è chiaro se entreranno subito in vigore», ha dichiarato Trump. «Vogliamo dare alle aziende il tempo di venire qui da noi. Se aprono una fabbrica in America, non ci saranno tariffe».

La minaccia preoccupa soprattutto le case automobilistiche europee e giapponesi, tra le più colpite da una possibile impennata dei costi. Ancora non si sa se le tariffe riguarderanno tutto l’import di veicoli, se saranno decise paese per paese o se ci saranno eccezioni per Canada e Messico. Ma la sola ipotesi sta già gelando i grandi produttori di automobili, preoccupati per l’aumento dei costi delle vetture.