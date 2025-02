Via libera degli ambasciatori Ue al nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia

Il nuovo pacchetto introduce nuove personalità e entità russe nella blacklist Ue , nuovi divieti all’export verso la Russia , nonché il divieto di transazioni con porti e aeroporti in Russia che eludono il tetto massimo del prezzo del petrolio . Nella lista nera l’ Ue inserisce ulteriori 73 imbarcazioni della cosiddetta flotta ombra del Cremlino .

Via libera dei Rappresentanti Permanenti dei 27 Ue ( Coreper II ) al sedicesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia . L’ok dovrà essere ora formalizzato dal Consiglio Affari Esteri di lunedì prossimo, giorno del terzo anniversario della guerra in Ucraina .

Previsto inoltre un nuovo stop all’import di alluminio . Nella blacklist comunitaria entrano 53 nuove persone fisiche o giuridiche , mentre altre 48 persone e 35 entità avranno i beni congelati e non potranno entrare in Ue .

Il nuovo pacchetto include lo stop alle licenze di trasmissione nell’ Unione di 8 organi di informazione russi ; divieti di esportazione per precursori chimici, cromo e altri prodotti utilizzati nelle macchine a controllo numerico , e divieti di servizio che riguardano raffinerie di petrolio e gas .

Nello schema, infine, saranno precisati nuovi criteri di sanzioni per il sostegno all’industria militare russa e agli operatori e proprietari della flotta ombra, inclusi i capitani di vascello.

Un segnale chiaro dall’Ue

Il via libera è arrivato in un momento critico del dossier ucraino e mentre Usa e Russia, a Riad, hanno concordato di ripristinare in futuro le relazioni economiche.

«Il segnale dell’Ue è chiaro, la linea resta la stessa, noi continuiamo a sostenere l’Ucraina e continuiamo a sanzionare l’aggressore perché è giusto e va nella direzione di preservare l’ordine internazionale», hanno sottolineato fonti diplomatiche europee.