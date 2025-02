Cile, in coma la 18enne Natsumy Millones della nazionale femminile di calcio: è collassata durante l'allenamento

La giovane calciatrice Natsumy Millones, attaccante della selezione cilena che ha partecipato al Mondiale Under-17 del 2022, si trova ricoverata in stato di coma indotto.

L'attaccante della squadra Coquimbo Unido, di 18 anni, è collassata durante un allenamento per le convulsioni, motivo per cui è stata immediatamente trasferita in un centro medico.

I familiari della giocatrice hanno confermato che si trova ricoverata in stato di coma indotto e collegata a un ventilatore meccanico.