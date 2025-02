Bannon scatena polemiche con un saluto neonazista al Cpac: Bardella annulla il discorso. Il Pd a Meloni: «Faccia lo stesso»

Bardella avrebbe dovuto parlare dei rapporti tra Francia e Stati Uniti , oltre che delle recenti dinamiche elettorali dei partiti patriottici in Europa . Tuttavia, dopo quanto accaduto, ha deciso di ritirarsi.

Alla Conservative Political Action Conference sono attesi anche Trump ed Elon Musk , quest’ultimo già criticato per un gesto simile il mese scorso.

La decisione di Bardella, fedelissimo di Marine Le Pen , è stata confermata dal suo entourage, che ha sottolineato come il gesto dell’ex stratega di Donald Trump sia inaccettabile.

«Ieri, mentre non ero presente in sala, uno degli oratori si è concesso, a mo’ di provocazione, un gesto che faceva riferimento all’ideologia nazista», ha dichiarato Bardella in un comunicato ufficiale. «Per questo motivo ho deciso di annullare immediatamente il mio intervento».

Fonti vicine al leader del RN hanno confermato all’AFP che si riferiva a Steve Bannon, già ospite nel 2018 di un congresso del Front National, prima del cambio di nome in Rassemblement National.

Il PD attacca Meloni: «Faccia lo stesso»

La vicenda è diventata rapidamente un caso politico anche in Italia. La segretaria del PD, Elly Schlein, ha attaccato la premier Giorgia Meloni, criticandola per il suo silenzio di fronte agli attacchi di Trump all’Europa e all’Ucraina.