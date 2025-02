Gli 007 di Kiev: "Putin vuole annunciare la vittoria sull'Ucraina e la Nato il 24 febbraio". Usa: Zelensky firmerà l'accordo per la fine della guerra

Vladimir Putin avrebbe l'intenzione di annunciare la vittoria sull'Ucraina e la Nato il 24 febbraio, terzo anniversario dell’aggressione russa. Lo riferiscono tra gli altri la Bild e il Kyiv Independent, citando informazioni dei servizi ucraini.

I servizi di intelligence militare ucraini affermano inoltre che il Cremlino potrebbe usare i recenti colloqui tra Stati Uniti e Russia in Arabia Saudita per imporre le sue condizioni di pace al mondo, cercando di dipingere i governi in Europa che sostengono Kiev come «nemici della pace», scrive Kyiv Independent. Non sono state annunciate decisioni concrete in seguito all’incontro tra le delegazioni americana e russa, ma l'esclusione dell’Ucraina ha suscitato allarme a Kiev e in Europa.

Waltz: Zelensky firmerà l'accordo per la fine della guerra

«Zelensky firmerà l’accordo» per la fine della guerra in Ucraina. Lo ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale americana, Mike Waltz, alla convention dei conservatori a Washington. «Lo vedrete nei prossimi giorni», ha assicurato il funzionario.