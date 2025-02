Il video virale del pesce remo trovato su una spiaggia in Messico: perché è ritenuto presagio dell'Apocalisse

Il 9 febbraio 2025, un evento insolito ha attirato l’attenzione degli abitanti di Playa El Quemado, in Baja California Sur: un esemplare di pesce remo è stato avvistato vicino alla riva, suscitando curiosità e qualche timore tra i presenti. Questa creatura, scientificamente nota come Regalecus glesne, è il pesce osseo più lungo al mondo e solitamente vive a grandi profondità, tra i 200 e i 1.000 metri. Proprio per questo, le sue apparizioni in superficie sono rare e spesso circondate da un’aura di mistero. Il video, diffuso sui social, è già diventato virale.

Tra credenze popolari e spiegazioni scientifiche

In diverse culture, il pesce remo è legato a credenze popolari che lo vedono come un presagio di eventi naturali, se non addirittura dell'Apocalisse. In Giappone, per esempio, è conosciuto come "Ryugu no tsukai", il “messaggero del palazzo del dio del mare”, e si dice che la sua comparsa possa anticipare terremoti o tsunami. Questa credenza si è rafforzata dopo il sisma del 2011 in Giappone, quando numerosi esemplari furono trovati lungo le coste nei mesi precedenti.