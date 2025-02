Mosca: "Sbagliato pensare che la nuova presidenza Usa sia filorussa"

Il Cremlino ha negato venerdì che l’amministrazione statunitense sia filorussa, dopo le dure critiche del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, al leader ucraino Volodymyr Zelensky. «Non credo, è un’impressione sbagliata», ha detto Dmitri Peskov, portavoce del Cremlino, nella conferenza stampa quotidiana.

Musk: "Zelensky si nutre dei cadaveri dei suoi soldati"

Il presidente Trump ha ragione a ignorare Zelensky e a decidere per la pace indipendentemente dalla disgustosa e massiccia macchina per la corruzione del presidente ucraino che si nutre dei cadaveri dei suoi soldati». Lo scrive Elon Musk su X. «Se Zelensky fosse davvero amato dal popolo ucraino, indirebbe le elezioni. Sa che perderebbe in maniera schiacciante, nonostante abbia preso il controllo di TUTTI i media ucraini. In realtà è disprezzato dal popolo ucraino, motivo per cui si è rifiutato di indire le elezioni», aggiunge Musk.