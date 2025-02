Attacco con un coltello nell'est della Francia, un morto. Fermato l'aggressore: ha urlato "Allah u Akbar"

E’ stato fermato l’uomo che ha ucciso con un coltello una persona a Mulhouse nell’est della Francia e ferito alcuni agenti.

Lo rendono noto le forze dell’ordine citate dal quotidiano locale l’Alsace. L’aggressore è schedato per rischio terrorismo, riferisce la procura.

L’assalitore ha urlato 'Allah u Akbar', prima di compiere il gesto. Lo riferiscono testimoni citati da Tf1 info. Uno dei due poliziotti è stato ferito alla carotide ed un altro al torace. Atri tre agenti sono stati leggermente feriti.

La sindaca di Mulhouse: "L'orrore si è impadronito della nostra città"

«L'orrore si è impadronito della nostra città». Lo ha affermato Michèle Lutz, sindaca della città di Mulhouse, nell’est della Francia, dove oggi un uomo nato in Algeria ha accoltellato a morte una persona e ferito almeno cinque agenti, di cui due gravemente. «La pista terroristica sembra per ora essere quella privilegiata», ha aggiunto la prima cittadina, precisando che «ciò va naturalmente confermato a livello giudiziario». «A nome della città di Mulhouse, esprimo i nostri sentimenti fraterni alle vittime e ai loro cari - ha precisato -. Seguo le operazioni sul posto con il vicesindaco e il procuratore della Repubblica». I fatti hanno avuto luogo poco prima delle 16, a margine di una manifestazione di sostegno al Congo. Sul posto, in prossimità del mercato sul canale coperto, è stato predisposto un perimetro di sicurezza.