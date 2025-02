Choc a Berlino, turista spagnolo accoltellato tra le stele del Memoriale dell'Olocausto. Un siriano 19enne il presunto responsabile

La vittima era da sola quando è stata aggredita. Stando a quanto riferito, a causa delle gravi ferite riportate è stato operato d'urgenza ma non sarebbe in pericolo di vita. È la Bild a riferire che sul posto sono stati rinvenuti vestiti macchiati di sangue.

Nuovo attacco in Germania con quello che apparentemente sembra essere stato un coltello e il luogo non poteva essere più simbolico: il Memoriale delle vittime dell’Olocausto , nel cuore della capitale tedesca. Intorno alle 18 un turista spagnolo di trent'anni è stato ferito gravemente . Il presunto autore dell’accoltellamento sarebbe un richiedente asilo, 19enne, di nazionalità siriana .

Il memoriale è uno spazio aperto nel pieno centro di Berlino, a pochi passi dal parlamento e dalla Porta di Brandeburgo. È costituito da 2711 stele di cemento di diverse dimensioni. Al memoriale si accede liberamente da ogni lato. Anche l’ambasciata statunitense affaccia su uno dei lati e in zona era presente moltissima stampa anche per la Berlinale, il festival del cinema, che si svolge prevalentemente nella vicinissima Potsdamer Platz.

La polizia è intervenuta in forze, insieme a sanitari e vigili del fuoco che hanno installato una gru per cercare di individuare il responsabile. Sebbene ignote siano le motivazioni del gesto, certamente colpiscono un nervo scoperto. E non solo perché Elon Musk ha già postato su X che «solo Afd può salvare la Germania». La notizia arriva, infatti, dopo che sempre oggi gli inquirenti hanno annunciato di aver sventato un tentativo di attacco all’ambasciata israeliana per mano di un giovane ceceno di appena diciotto anni. L’uomo è stato arrestato all’aeroporto della capitale, il Ber-Willy Brandt, mentre provava a lasciare il paese per raggiungere le postazioni dello Stato islamico e ottenere nuovo supporto per le proprie azioni. Tuttavia, sembra che altre due persone coinvolte siano invece riuscite a lasciare il Paese.