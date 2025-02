Ecco la prima auto volante: Alef Model Zero sarà una rivoluzione nei trasporti? Il video è virale

La Alef Aeronautics, startup californiana specializzata in mobilità aerea, ha pubblicato un video sorprendente: la sua auto volante, una versione ultraleggera dell’Alef Model Zero, decolla in verticale e sorvola un veicolo in un parcheggiato. L’azienda afferma che si tratta del primo video pubblico in cui un’auto può sia guidare su strada che alzarsi in volo senza bisogno di una pista.

Un test che segna la storia

"Questa prova dimostra che la nostra tecnologia funziona in un ambiente urbano reale, senza rischi per la sicurezza", ha dichiarato Alef Aeronautics. Jim Dukhovny, CEO dell’azienda, ha paragonato il momento a quello del primo volo dei fratelli Wright: "Speriamo che abbia lo stesso impatto, perché dimostra che questa nuova forma di trasporto è reale e funzionante."