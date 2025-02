Tre anni di guerra, Putin ha spaccato l'Occidente: dalla resistenza al fianco di Kiev alla giravolta di Trump

Tre anni, sentirli tutti e anche di più. Il 24 febbraio 2022, in un pianeta ancora alle prese con gli strascichi della pandemia, Vladimir Putin invadeva l’Ucraina, cambiando la traiettoria dell’Europa e dell’Occidente. A Kiev, poco dopo l’alba, entrarono per la prima volta in funzione le sirene antiaeree, le stazioni della metro si trasformarono in rifugi, la guerra rigurgitò dai libri, dove gli europei pensavano di averla per sempre confinata. Il presidente Volodymyr Zelensky divenne leggenda spiegando ai leader che gli offrivano un salvacondotto: «Non mi serve un taxi ma armi per combattere». Furono i giorni della gloria. Kiev non cadde, l’armata dello zar s’incagliò, Stati Uniti e Unione Europea si schierarono con Zelensky «fino in fondo». E iniziò un’altra guerra. Quella che, tre anni dopo, non si riesce a chiudere e che, oltre all’Ucraina, sta stravolgendo l’Occidente.

Non c'è altro modo per definire la piroetta di Donald Trump: più che da leader del mondo libero, si atteggia a líder maximo, terrorizza gli alleati sui social, sostanzialmente dà ragione ai russi e finisce per apostrofare Zelensky come un «dittatore», al quale intima di firmare l'accordo per svendere le terre rare (ultimi gioielli di famiglia di un Paese distrutto) o altro. Colpo di scena nella trama, a dir poco. Il calcolo delle probabilità non è mai stato a favore dell'Ucraina – realtà scomoda a tratti sussurrata da alcuni protagonisti come l'ex capo di Stato Maggiore americano Mark Milley, grande scettico della reconquista totale – ma la speranza, nei giorni degli eroi, si era trasformata in qualcosa di più con il crollo delle linee russe nel Kharkiv e nel Kherson, la campagna nel Mar Nero, i bombardamenti mirati in Crimea, l'affondo nel Donbass, fino all'ingresso – molti mesi dopo – nel Kursk russo.