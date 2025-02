Zelensky: “Kiev non firmerà l'accordo sulle terre rare”. Gli Usa minacciano lo stop a Starlink

Gli Stati Uniti stanno intensificando la pressione su Kiev affinché firmi un accordo per lo sfruttamento dei minerali essenziali dell’Ucraina. Secondo fonti di Reuters, la Casa Bianca avrebbe paventato la possibilità di tagliare l’accesso dell’Ucraina a Starlink, la rete satellitare di Elon Musk, se non venisse raggiunta un’intesa in tempi brevi.

Starlink: un’arma negoziale nella geopolitica globale

Per l’Ucraina, Starlink è un’infrastruttura critica, utilizzata sia per scopi militari che per mantenere operative le comunicazioni civili. La minaccia di uno stop forzato al servizio è emersa nelle trattative tra funzionari statunitensi e ucraini. La tensione è salita dopo che Zelensky ha respinto una proposta del segretario al Tesoro USA, Scott Bessent, giudicata svantaggiosa per Kiev. Secondo alcune fonti, Washington avrebbe avvertito Kiev che senza la firma dell’accordo, l’accesso alla rete satellitare potrebbe essere interrotto.