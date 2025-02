Intervento insolito a Madrid: i vigili del fuoco salvano una capra bloccata sul davanzale di una finestra al quinto piano. Il video è virale

Un salvataggio fuori dal comune ha visto protagonisti i Bomberos de Madrid (i vigili del fuoco), intervenuti nel quartiere di Villaverde per soccorrere una capra rimasta bloccata sul davanzale di una finestra al quinto piano di un palazzo.

L'allarme è stato lanciato da un residente, che ha notato l'animale in pericolo e ha chiamato i vigili del fuoco. Giunti sul posto, i soccorritori hanno verificato che l’appartamento era disabitato e hanno optato per un accesso dalla terrazza dell’edificio adiacente. Per garantire la sicurezza dell’animale, hanno predisposto una utilizzata per i soccorsi come passerella e, offrendogli del cibo, sono riusciti a riportarlo in un’area sicura.