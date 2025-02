Guerra Russia-Ucraina, a Kiev aiuti per 267 mld di euro: il duello Ue-Usa, il tornado Trump sull'Europa e la "svolta" del 2025

Nei tre anni di guerra in Ucraina gli alleati di Kiev hanno stanziato circa 267 miliardi di euro - più di 80 miliardi l’anno - di cui la metà, 130 miliardi, in assistenza militare, altri 118 in sostegno finanziario e 19 miliardi in aiuti umanitari. Il presidente americano, Donald Trump, rivendica - o lamenta - che nessun Paese ha erogato più fondi a Kiev degli Stati Uniti. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, replica a distanza: nessuno ha sostenuto Kiev più dell’Unione europea. Tecnicamente hanno entrambi ragione: se non si considera il blocco dell’Ue come uno Stato unico, l’America è in testa. Sommati gli aiuti dell’Unione europea, invece Bruxelles è in testa. Per analizzare le cifre viene in soccorso l’Ukraine Support Tracker del Kiel Institute che nei giorni scorsi ha pubblicato un ampio rapporto. L’Europa - intesa Ue e Stati membri - ha destinato nel complesso a Kiev 132 miliardi di euro (70 in aiuti finanziari e umanitari e 62 in aiuti militari); gli Stati Uniti invece hanno erogato una somma di 114 miliardi, 64 miliardi in armi e 50 in aiuti finanziari e umanitari.

I paesi scandinavi e dell’Europa orientale si sono distinti per il loro contributo in rapporto al Pil, con Estonia e Danimarca che hanno destinato oltre il 2,5% del proprio Pil all’assistenza ucraina. Al contrario, potenze economiche come Germania, Regno Unito e Stati Uniti hanno speso meno dello 0,2% del loro Pil annuo, un livello paragonabile a programmi di sussidi interni minori, come quelli per il carburante o le auto aziendali. Il contributo di Francia, Italia e Spagna, è quantificato intorno allo 0,1% del Pil. In valori assoluti, la Germania è il donatore più importante del blocco europeo, con un contributo complessivo di 17 miliardi di euro, seguita da vicino dal Regno Unito con 15 miliardi di euro e dalla Danimarca con 8 miliardi di euro.

L'Economist - commentando questi dati - fa notare come Lettonia e Lituania, le cui capitali distano entrambe meno di mille chilometri da Mosca, hanno contribuito per il 2% al loro Pil prebellico. Il Giappone, tuttavia, fornisce più aiuti bilaterali di Francia, Italia e Spagna in termini assoluti e in percentuale del suo Pil, nonostante sia più del doppio più lontano da Mosca.

Il tornado Trump sull'Europa L’Unione europea non è riuscita nemmeno a mostrarsi compatta. Da una parte una minoranza - guidata da Ungheria e Slovacchia - che ha celebrato le iniziative del presidente americano. Dall’altra il gruppo dei volenterosi - cui si è aggregato anche il Regno Unito, ex Ue - per elaborare una risposta e dare segno di presenza. A prendere l’iniziativa è stato il presidente francese, Emmanuel Macron, che dopo la conferenza di Monaco - in cui è emersa l’intenzione americana di tenere l’Europa fuori dal tavolo - ha convocato all’Eliseo un gruppo di dieci leader per tracciare una rotta. Hanno partecipato i leader di Regno Unito, Germania, Italia, Spagna, Polonia, Danimarca e Paesi Bassi. Al tavolo anche il segretario generale della Nato, Mark Rutte, e i leader Ue: von der Leyen e il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa. Proprio quest’ultimo era stato preso di mira per non aver organizzato un vertice europeo con tutti i Ventisette (molti si erano lamentati di essere stati esclusi dall’Eliseo). «Non posso convocare un vertice straordinario ogni volta che qualcuno twitta qualcosa», ha commentato Costa in un’intervista su France24. Il prossimo Consiglio europeo formale è in calendario per il 20-21 marzo ma Costa è in contatto bilaterale con tutti i leader per valutare la loro disponibilità a impegnarsi ancora di più per l’Ucraina, soprattutto nella fornitura di garanzie di sicurezza, e quindi conquistarsi l’ambito posto al tavolo. In caso di esito positivo, potrebbe essere convocato un vertice prima di quella data. La priorità di Costa - e dei funzionari Ue - è evitare un summit fallimentare perchè bloccato dai veti di Viktor Orban (Ungheria) e Robert Fico (Slovacchia).

Nel frattempo però l’Europa vuole dimostrare di contare. «Nessuno ha contribuito più di noi al sostegno anche militare dell’Ucraina», ha precisato von der Leyen nel suo colloquio con l’inviato speciale Usa, Keith Kellogg. E ci sono i numeri a dimostrarlo: l’Europa ha dato 132 miliardi di euro rispetto ai 114 miliardi di Washington. E se gli Stati Uniti non vogliono essere coinvolti nelle garanzie di sicurezza per il mantenimento della pace, Francia e Regno Unito stanno già elaborando un primo piano che prevede la presenza di 30 mila soldati e una difesa aerea. Diversi Paesi hanno già dato disponibilità a contribuire con le proprie truppe. Così come se l’Ucraina non potrà aderire alla Nato allora Bruxelles accelererà la sua adesione all’Unione europea. Per aumentare la spesa di difesa degli Stati membri, soprattutto per quelli che sono ancora sotto il 2% del Pil, si valuta la sospensione del Patto di stabilità (per poter fare più debito), il ricorso ai beni russi congelati (confiscandoli), l’utilizzo dei fondi Recovery (93 miliardi) rimasti inutilizzati o persino la creazione di un nuovo fondo comune finanziato da debito europeo. A metà marzo la Commissione europea presenterà il suo Libro bianco sulla difesa e sarà il punto di partenza.