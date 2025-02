Il chirurgo pedofilo Joël Le Scouarnec alla sbarra in Francia, 300 le vittime: "Ho commesso su quei bambini atti orribili"

Giacca nera, voce rauca e incerta. A 74 anni, Joël Le Scouarnec, un ex chirurgo che ha operato per decenni in almeno 10 grandi ospedali di Francia, è comparso davanti al tribunale penale di Vannes, in Bretagna, con l’accusa di aver commesso violenze e stupri su 300 piccoli pazienti: le vittime individuate hanno un’età media 11 anni. «Se sono oggi qui davanti a voi - ha detto quando la presidente gli ha dato la parola - è perché nel mio passato, quando alcuni miei pazienti erano per lo più bambini, ho commesso su di loro atti orribili». Le Scouarnec è già in carcere per una condanna a 15 anni per stupri e violenze commesse su 4 bambini (due erano sue nipoti), e ora rischia altri 20 anni per quanto compiuto su giovanissimi pazienti fra il 1989 e il 2014 in diversi ospedali dell’ovest della Francia. Oltralpe il suo nome è diventato l’emblema dell’impunità e del silenzio che copre la pedofilia e gli abusi sui minori. In aula, una trentina di manifestanti hanno issato cartelli con scritte come «Medici aggressori, stupratori, Ordine dei medici complice». Ognuno dei manifestanti mostrava una lettera a comporre la scritta «Stop alla legge del silenzio».

«Oggi sono perfettamente cosciente oggi - ha affermato l’ex chirurgo - che le ferite che ho provocato sono incancellabili, irreparabili. Che indietro non posso tornare. Ma voglio assumermene la responsabilità per tutte le conseguenze che i miei atti hanno avuto sulla loro vita». La voce bassa e profonda di Scouarnec è stata ascoltata in silenzio fino al termine della dichiarazione dell’imputato, poi la seduta è stata sospesa: il processo durerà 4 mesi. Sono 299 le persone - ormai maggiorenni - che hanno subito gli abusi di Le Scouarnec, sempre camuffate o celate dietro procedimenti medici. Di queste 256 avevano meno di 15 anni, e quando il chirurgo ha usato violenza su di loro erano addormentati o in fase di risveglio dall’anestesia. A far venire a galla l’orrore perpetrato senza alcun ostacolo per 25 anni è stata una bambina di 6 anni: una sua vicina di casa, che ha avuto la maturità e il coraggio di raccontare tutto ai genitori facendo scattare la denuncia.