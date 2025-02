Verso una Grosse Koalition in Germania: possibile l'alleanza tra conservatori e socialdemocratici

Alla loro destra siederà il secondo gruppo parlamentare più numeroso, quello di Alternative fuer Deutschland (Afd), che ha ottenuto il 20,8% e potrà contare su 152 seggi. Afd sarà la prima forza di opposizione e, per regolamento, nelle sessioni parlamentari prenderà la parola subito dopo il governo. Il loro colore è il blu .

In Germania il nuovo Bundestag avrà cinque gruppi parlamentari. Al centro dell’emiciclo siederà l' Unione di Cdu e Csu , il gruppo più consistente. Nella federazione dei conservatori, i bavaresi della Csu hanno ottenuto il 6% e 44 seggi, mentre la Cdu il 22,6% e 164 seggi: complessivamente l’ Unione può contare su 208 parlamentari. In Germania sono indicati con il colore nero .

Alla sinistra dell’Unione siederà invece l'Spd, terzo gruppo parlamentare, con il 16,4% dei voti e 120 seggi. Per retaggio storico ai socialdemocratici è assegnato il colore rosso. Al momento l’ipotesi più probabile per formare una maggioranza è una coalizione guidata dai conservatori con i socialdemocratici. In questo caso il governo potrebbe contare su 328 parlamentari (il 52%), con la maggioranza fissata a 316 seggi sui 630 totali.

Grosse Koalition

Per tradizione si fa riferimento a questa alleanza come Grosse Koalition, anche se ormai si è molto rimpicciolita: il primo esperimento fu nel 1966 e contava su una maggioranza di 447 parlamentari su 496, il 90%. Con Angela Merkel ci sono state tre grandi coalizioni: nel 2005 (74%), nel 2013 (80%) e nel 2018 (56%).

Gruenen e Linke

All’opposizione dovrebbero finire i Gruenen, che sono arrivati all’11,6% dei voti e hanno ottenuto 85 parlamentari; ovviamente sono rappresentati con il colore verde. Sempre all’opposizione sui banchi di estrema sinistra continuerà a sedere la Linke, che ha ottenuto l’8,8% dei voti e può contare su 64 parlamentari; il partito è rappresentato con il colore viola. Un seggio è destinato alle minoranze linguistiche nel Nord del paese.