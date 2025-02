Zelensky celebra "tre anni di resistenza". Von der Leyen arrivata a Kiev, "L'Ucraina è Europa"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha celebrato «tre anni di resistenza» nel terzo anniversario dell’invasione russa dell’Ucraina. In un post sui social media, Zelensky ha parlato di «tre anni di resistenza. Tre anni di gratitudine. Tre anni di assoluto eroismo degli ucraini», ha scritto. «Ringrazio tutti coloro che difendono e sostengono l'Ucraina».

I leader dell’Ue sono arrivati stamattina a Kiev per esprimere il loro sostegno all’Ucraina, nel terzo anniversario dell’invasione russa. «Siamo a Kiev oggi perché l’Ucraina è Europa. In questa lotta per la sopravvivenza non è solo il destino dell’Ucraina ad essere in gioco, ma quello dell’Europa», ha affermato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen in un messaggio sui social media accompagnato da un video del suo arrivo in treno a Kiev insieme al presidente del Consiglio europeo Antonio Costa.

La Turchia «può contribuire ai colloqui di pace (tra Russia e Ucraina), anche come (Paese) ospitante». Lo ha detto il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, durante un colloquio telefonico con l’omologo francese, Emmanuel Macron, affermando l’importanza di «lanciare un processo negoziale che non escluda alcuna delle parti nel conflitto». Durante la telefonata, il leader turco ha sottolineato come Ankara continui «con i suoi sforzi per porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina e stabilire una pace equa e duratura» e come la Turchia sia stato l’unico Paese «che ha portato le parti in guerra attorno al tavolo del negoziato in varie occasioni», riferisce la presidenza della Repubblica turca.