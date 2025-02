L’Europa accelera sulla difesa, domenica vertice a Londra. Spunta l’idea di un fondo comune Ue-Gb

«La situazione è seria , è l’ora di superare certi tabù ». Dopo essersi ritrovata a Kiev , l’ Europa accelera su un fronte duplice e interconnesso , quello dell’ Ucraina e quello dell’ aumento delle capacità difensive . Lo fa in maniera collettiva , seguendo tuttavia un perimetro che non è quello dell’ Unione . A muoversi, infatti, sono Keir Starmer , Antonio Costa e Ursula von der Leyen . Tutti e tre, domenica , riuniranno a Londra un gruppo di leader europei per fare il punto sul riarmo e sul futuro dell’ Ucraina . Un futuro - è il refrain che circola a Palazzo Berlaymont - che è anche quello dell’ Europa .

Di certo irrituale è stato l’ annuncio del summit , fatto dal premier polacco Donald Tusk dopo un bilaterale a Varsavia con il presidente del Consiglio europeo . Ma sono giorni frenetici nelle cancellerie europee , dominati da un convitato di pietra : Donald Trump . Costa ha convocato per domani una videocall , questa volta con i 27 leader Ue , per fare il punto con Macron dopo la visita del presidente francese a Washington .

Il 6 marzo, a Bruxelles, i 27 torneranno a vedersi in un summit straordinario nel quale la Commissione dovrebbe presentare un primo documento per il rilancio della difesa comune.

Di ritorno da Kiev, von der Leyen ha confermato alcuni punti cardine: il ricorso alla clausola di salvaguardia nazionale per scorporare le spese di ciascuno Stato membro dal deficit e l’aumento degli investimenti privati col supporto delle banche, a cominciare da quella europea degli investimenti. Alla quale tuttavia dovrà essere chiesto un cambio netto nelle sue politiche creditizie.

«Queste settimane sono state una sveglia per tutti gli europei, una Russia revanscista rappresenta un pericolo chiaro per noi», ha sottolineato la presidente della Commissione.

Sia Starmer, sia Macron, sia von der Leyen in queste ore stanno cercando punti in comune tra la posizione di Trump sull’Ucraina e quella dell’Ue. Puntando sul concetto di pace "solida e giusta». Dietro al quale se ne cela un altro: l’Ucraina del futuro non può essere uno Stato fallito e, per questo, è imprescindibile un ruolo dell’Europa.

«Sosteniamo l'iniziativa del presidente Trump per l’Ucraina per un accordo di pace durevole, con garanzie di sicurezza e con una rete di protezione degli Usa», è la linea dell’esecutivo Ue. Di fatto, molto simile a quella di Macron.

Come concretizzare queste garanzie di sicurezza, stando ai Trattati, non è competenza stretta della Commissione. L’ipotesi di inviare dei militari europei, però, è ormai sul tavolo e chiamerà ciascuno dei Paesi europei ad una risposta dai delicatissimi risvolti geopolitici.

Sul piano del riarmo, Gran Bretagna - ma anche Paesi non nell’Unione come Islanda e Norvegia - e Ue corrono su linee parallele. Starmer giovedì sarà a Washington e solleverà un tema caro anche a Bruxelles: la Russia è una minaccia, la pace in Ucraina non può essere un semplice cessate il fuoco e deve essere basata sulla forza.

Anche perché, ha rimarcato il premier britannico, «i tiranni come Putin capiscono solo il linguaggio della forza».

Allo stesso tempo, Downing Street ha annunciato una doppia mossa: un fondo comune di Gran Bretagna e Ue per incrementare le spese militari, che sarà sul tavolo del G20 di Città del Capo (una sorta di «banca del riarmo», l’ha definita il ministro delle Finanze polacco Andrzej Domanski al Financial Times); e l’incremento delle spese di Londra per la difesa al 2,5% dal 2027.

Un trend che vede a bordo anche il futuro cancelliere tedesco Friedrich Merz. Stando a Bloomberg, il leader della Cdu avrebbe già intavolato un’intesa con la Spd su un pacchetto di 200 miliardi per la difesa.

Sfida non semplice, anche perché su Berlino continua a gravare la regola aurea del freno al debito.

In questo contesto, ogni possibile veto all’azione comunitaria può arrecare danni notevoli.

L’ombra dell’Ungheria, alfiere di Trump nel Continente, non viene sottovalutata. Non a caso, dopo aver visto Tusk, Costa si è recato a Budapest per un bilaterale con Viktor Orban.

Eppure a Bruxelles filtra un cauto ottimismo che affonda le sue motivazioni nella storia recente: quando è stata sotto pressione, l’Ue ha saputo ritrovarsi.