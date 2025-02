Ucraina, il governo apre all'invio di truppe ma solo sotto la bandiera dell'Onu. Cautela della Lega

«Non si è mai parlato di truppe italiane, penso che non sia utile inviare truppe europee o della NATO» ma in Ucraina, «se si deve fare una zona cuscinetto», si può pensare a truppe sotto la bandiera ONU. «Nel caso, ci può essere la disponibilità italiana, come con la Palestina». È il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a illustrare la posizione del governo sulla possibilità di un invio di truppe in Ucraina.

«C'è ancora la guerra in corso. Prima occorre arrivare alla pace, poi si vedrà cosa accadrà», ha spiegato il responsabile della Farnesina. Cautela da parte della Lega e, in primis, di Matteo Salvini. «Già abbiamo truppe italiane in molte parti del mondo», il refrain del partito. «E in ogni caso - sostiene un big del partito di via Bellerio - non sarà certo l’Italia a decidere...».