Finge una crisi epilettica, il complice ruba due bulldog da 4.000 euro: il video virale dal Colorado

Un piano folle e ben studiato: uno finge un’epilessia, l’altro approfitta della distrazione per rubare due cuccioli di bulldog da 4.000 euro l’uno. Il tutto è successo in un negozio di animali in Colorado, e le immagini della scena stanno facendo il giro del web.

Il colpo è avvenuto il 23 febbraio nel negozio Perfect Pets, nella Contea di Arapahoe. Due uomini sono entrati uno dopo l’altro, fingendo di essere semplici clienti. A un certo punto, uno di loro ha inscenato un attacco epilettico, attirando l’attenzione dei dipendenti. Proprio in quel momento, il suo complice ha ha afferrato i due cuccioli e si è dato alla fuga.