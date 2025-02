Gentiloni: «La reazione dell’Ue a Trump sia all’altezza». Le decisioni del presidente Usa hanno scosso il mondo

«Anche il voto nel Consiglio di sicurezza dell’Onu mette in luce una incrinatura senza precedenti nelle relazioni transatlantiche, a tutto vantaggio delle autocrazie. A noi europei tocca un duplice compito: rafforzare la nostra autonomia strategica e non rassegnarci al tramonto dell’Occidente».

«La velocità con cui il presidente Trump sta prendendo decisioni che scuotono l’ordine mondiale ha colto molti di sorpresa, negli Stati Uniti e in Europa. Ma ora si profila una reazione e mi auguro sia all’altezza. Ho sempre pensato che, oltre a costituire una sfida, la nuova amministrazione americana sia un’opportunità per l’Ue. Decisioni finora molto difficili da prendere sono finalmente messe all’ordine del giorno».

- In rapida successione, negli ultimi tre giorni abbiamo avuto la vittoria elettorale in Germania di un europeista molto determinato come Friedrich Merz, un aumento delle sanzioni a Mosca, la convocazione di un Consiglio europeo straordinario per decidere sugli aiuti all’Ucraina e il viaggio a Kiev di tanti leader europei e occidentali in occasione del terzo anniversario dell’invasione russa. Possiamo dire che l’Europa comincia a reagire allo shock dell’elezione di Trump e dei suoi duri attacchi verbali alla Ue?

- In Germania l’elettorato sembra abbia voluto “arginare” l’avanzata dell’estrema destra di AfD. Ma la riproposizione di una formula di Grosse Koalition, mirata soprattutto a tenere gli estremisti fuori dal governo, non rischia di rimandare e forse peggiorare il problema?

«La Grosse Koalition era la soluzione preferita dal candidato cancelliere Merz, vista l’implosione della precedente coalizione “semaforo” a tre. Fuori dal governo restano tre partiti molto diversi: AfD, Verdi e la Linke . Non credo che la loro opposizione possa essere incubatrice di un’alternativa di governo. AfD è stata inclusa nei dibattiti elettorali in tv e ha avuto l’enorme sostegno social di Elon Musk. Ma non è andata oltre quel 20% che i sondaggi registravano già da mesi. Le sue potenzialità di crescita sono allarmanti ma non illimitate».

- Negli Usa Trump, e in Europa le destre di ogni tipo comprese quelle moderate, mettono al centro dei loro attacchi il Green Deal, quelli che chiamano gli “eccessi ideologici” della politica di transizione ecologica promossa dai progressisti, ma anche dalla Commissione Von der Leyen di cui lei faceva parte. Davvero avete mancato di “buon senso”, e gli obiettivi fissati per la decarbonizzazione sono esagerati, dannosi per l’industria e per i consumatori europei?

«Si possono discutere alcune decisioni e alcune scadenze per adeguare il Green Deal europeo agli sviluppi più recenti e per evitate impatti negativi in alcuni settori e territori. Ma non si può perdere la leadership europea nella transizione climatica e sono convinto che Von der Leyen non la perderà. Come ha scritto nel suo Rapporto Mario Draghi, decarbonizzazione e politiche industriali possono essere rese compatibili. E molti settori della green economy e dell’economia circolare sono grandi opportunità per l’industria europea».

- Che cosa può voler dire per gli italiani questo nuovo corso dell’Unione europea, inevitabilmente spostato a destra? Il Next Generation Eu nella sua versione italiana – il Pnrr – resterà un caso isolato di grande sostegno finanziario alle nostre opere pubbliche, specie quelle del Sud?

«Nella partita dei fondi comuni europei non si contrappongono tanto destra e sinistra quanto interessi e culture nazionali. Così come alla fine Ngeu è stata accettata da Angela Merkel, non escludo aperture dalla Germania a guida Cdu, soprattutto se sul piano interno sarà impegnata a rivedere la propria regola di freno del debito. Certo, il buon esito dei finanziamenti del Pnrr, oltre ad essere vitale per il nostro Mezzogiorno, sarà decisivo per poter riproporre finanziamenti comuni dei beni comuni europei».

- Molti leader – compreso lei – spingono fortemente per un massiccio piano di investimenti comuni europei nel settore della difesa. Difficile evitare di chiamarlo “riarmo europeo”, che è un concetto un po’ inquietante. Come si spiegherebbe agli italiani il fatto che si spendono in armamenti e in software militare risorse che qui sarebbero molto utili per altri scopi?

⁠«L’Europa ha affidato per decenni la propria sicurezza agli Stati Uniti. Questo stava diventando difficile anche prima di Trump. Oggi potrebbe rivelarsi impossibile. Siamo affezionati al nostro modello sociale europeo, ma dobbiamo anche proteggerlo. Se invece di aumentare la spesa in ordine sparso, alimentando duplicazioni e inefficienze, promuovessimo in fondo comune potremmo favorire acquisti in comune e sistemi europei di difesa. Già oggi non si spende poco e oltre i due terzi dei sistemi che acquistiamo non sono europei».