Le tensioni tra Russia ed Europa continuano ad acuirsi. Il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, ha accusato i Paesi dell’Unione Europea di incoraggiare l’Ucraina a prolungare il conflitto, soprattutto in seguito ai recenti mutamenti negli equilibri politici. "Quando gli equilibri politici sull'Ucraina cambiano, come è evidente dal voto nelle Nazioni Unite, l’Europa cerca immediatamente di sabotare questa tendenza, annunciando nuovi grandi pacchetti di aiuti militari a Kiev, incitandola a continuare a combattere", ha dichiarato Lavrov durante una visita in Qatar, citato dall’agenzia Tass.

Secondo Mosca, le recenti iniziative di Regno Unito e Francia per l’invio di forze di peacekeeping in Ucraina rappresentano un pretesto per intensificare il conflitto. "Le proposte sull'invio di una forza di peacekeeping sono un inganno volto a fornire a Kiev ulteriori armi, rafforzare l’influenza della NATO nell’area e minacciare i diritti dei russofoni", ha aggiunto Lavrov, sottolineando come tali mosse non siano mirate a una reale pacificazione del territorio.