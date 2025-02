Uomo lancia coltelli contro la polizia a Parigi, ucciso. Era un senzatetto

L’uomo armato di coltelli ucciso questa mattina dalla polizia nella regione di Parigi è stato identificato come un «senzatetto» del quartiere. Senza declinare la sua identità, Thierry Pichot-Maufroy, vicesindaco responsabile della sicurezza del municipio di Dugny, dove l’incidente è avvenuto intorno alle 7, ha detto che «si trattava di un senzatetto, che aveva con sé tutte le sue borse, vestito con più strati di abiti».

«Non sappiamo ancora cosa sia successo. I testimoni hanno riferito che stava gridando», ha aggiunto il vice sindaco della cittadina a nord di Parigi. La polizia «ha risposto a un uomo seduto a una fermata dell’autobus, che portava un coltello in ogni mano», ha invece riferito la prefettura di polizia. «Quando il gruppo di agenti è arrivato in loco, l’uomo si è scagliato contro di loro, senza dire una parola», sottolinea la dichiarazione ufficiale della prefettura. Fonti di polizia hanno riferito che un agente ha usato «una pistola a impulsi elettrici, poi, non riuscendo a sottometterlo, un poliziotto ha sparato con la sua arma da fuoco», ferendo l’uomo al petto. È stato praticato un «massaggio cardiaco fino all’arrivo dei vigili del fuoco. Nonostante le cure prestate, l’uomo è morto», ha sottolineato la prefettura di polizia.