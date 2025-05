Guerra in Ucraina, Putin propone 72 ore tregua. Kiev: "Sia di un mese"

Un cessate il fuoco totale di tre giorni in occasione dell’80 anniversario della vittoria dell’Unione Sovietica nella seconda guerra mondiale. E’ la proposta che Vladimir Putin mette sul tavolo a sorpresa, dicendosi pronto a una tregua di 72 ore nei combattimenti dalla mezzanotte dell’8 maggio alla fine del 10 maggio. Mosca chiede all’Ucraina di aderire alla richiesta e promette che «tutte le ostilità saranno sospese durante questo periodo": «la Russia ritiene che la parte ucraina debba seguire questo esempio», aggiunge il Cremlino, minacciando che in caso di violazioni del cessate il fuoco da parte ucraina, le forze armate russe forniranno una risposta «adeguata ed efficace». La risposta ucraina non si fa attendere e Kiev rilancia per voce del suo ministro degli Esteri, chiedendo a Putin un cessate il fuoco immediato della durata di un mese. «Se la Russia vuole davvero la pace, deve cessare il fuoco immediatamente. Perchè aspettare fino all’8 maggio? Se si può fare un cessate il fuoco ora e da qualsiasi data nei prossimi 30 giorni, allora è reale, non solo per una parata», ha scritto sui social media il ministro degli Esteri ucraino, Andrii Sybiha. «L'Ucraina è pronta a sostenere un cessate il fuoco duraturo, duraturo e completo. Ed è ciò che proponiamo costantemente, per almeno 30 giorni», aggiunge Kiev.