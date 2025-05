La denuncia di Mediterranea Saving Humans: "100 tunisini intercettati in mare e deportati"

Un centinaio di persone, in fuga dalle brutali condizioni di vita in Tunisia, sono state intercettate in mare dalla Garde Nationale, arrestate e deportate nel deserto verso il confine con l’Algeria. È quanto ha reso noto poche ore fa Alarm Phone.

Lo dice Mediterranea Saving humans. "Pare che la Garde National abbia sequestrato i loro telefoni, impedendo loro qualsiasi possibilità di comunicazione - continua la Ong - La pratica delle deportazioni nel deserto continua ad essere utilizzata dall’autocrate Saied contro donne, uomini e bambini migranti e profughi. Abbiamo documentato, sin dal febbraio 2023, molti casi come questo in Tunisia, un Paese che viola sistematicamente i diritti umani anche contro i suoi stessi cittadini, arrestati arbitrariamente se oppositori politici, giornalisti, sindacalisti. In cambio di soldi ricevuti per fermare le persone migranti, Saied ha trasformato la Tunisia in un’altra Libia». "Chiediamo che il Governo italiano e l’Unione Europea, smettano di sostenere regimi autoritari e governi fantoccio che commettono crimini contro l’umanità - aggiunge - Chiediamo il soccorso immediato delle persone deportate, e che sia fornita loro adeguata assistenza. Chiediamo alla Corte Penale Internazionale di aprire un’indagine seria sulla complicità dei Governi europei, e di quello italiano in particolare, in queste pratiche disumane».