Missile dallo Yemen colpisce l'area dell'aeroporto di Tel Aviv. Houthi rivendicano l'attacco

Un missile balistico lanciato dallo Yemen ha colpito l'area interna al perimetro dell'aeroporto di Tel Aviv. Lo riferisce l'Idf, la difesa aerea non è riuscita a intercettare il missile.

Un alto funzionario degli Houthi, Muhammad al-Bahiti, ha dichiarato all'emittente qatariota al Araby che "l'attacco all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv è la prova della capacità del gruppo di colpire siti importanti all'interno di Israele".

"Chiunque ci colpisca, verrà colpito sette volte tanto": lo ha dichiarato il ministro della Difesa Israel Katz dopo che un missile lanciato dagli Houthi dallo Yemen si è schiantato nella zona del terminal 3 dell'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv.

Secondo i soccorritori, lo schianto del missile lanciato dagli Houthi dallo Yemen ha provocato diversi feriti all'interno dell'area dell'aeroporto di Tel Aviv. I testimoni raccontano di un forte boato che ha scatenato scene di panico tra le persone che stavano entrando al terminal 3 dell'aeroporto e che non hanno fatto in tempo a raggiungere le aree protette. L'aeroporto Ben Gurion, riaperto per pochi minuti dopo lo schianto del missile lanciato dagli Houthi dallo Yemen, é stato nuovamente chiuso. I decolli e gli atterraggi sono sospesi, e contemporaneamente le ferrovie hanno comunicato che il traffico ferroviario alla stazione dell'aeroporto e sulle linee per Gerusalemme e Modin è stato temporaneamente sospeso. La polizia chiede di non avvicinarsi all'aeroporto. Non è ancora chiaro se dentro il perimetro dell'aeroporto sia esploso l'intero missile balistico o solo una parte.