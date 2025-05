Putin: "La riconciliazione con il popolo ucraino è inevitabile, è solo questione di tempo"

«La riconciliazione con il popolo ucraino è inevitabile, ma è solo questione di tempo», ha affermato il presidente russo Vladimir Putin in una intervista per il documentario "Russia. Cremlino. Putin. Venticinque anni".

"Credo che sia inevitabile. Nonostante tutta la tragedia che stiamo vivendo ora. È solo questione di tempo», ha dichiarato Putin rispondendo alla domanda se sia possibile «una riconciliazione con la parte ucraina del popolo russo in futuro». «La Russia - ha aggiunto - non ha avviato prima un’operazione speciale in Ucraina perché crede negli accordi di Minsk e vuole risolvere pacificamente il problema del Donbass».

"Penso spesso al mio successore, ma decideranno i russi"

Vladimir Putin ha assicurato che si interroga continuamente su chi potrà un giorno prendere il suo posto. «Ci penso sempre», ha detto Putin in un documentario televisivo per celebrare la ricorrenza prodotto dal canale televisivo Rossiya 1. «Ma alla fine spetta al popolo, al popolo russo, ai cittadini, agli elettori scegliere», ha aggiunto.