Trump avverte: "Forse la pace in Ucraina è impossibile. Troppo odio Putin-Zelensky"

E’ l’odio ad alimentare la guerra che ormai devasta da oltre tre anni l’Ucraina . Un « odio tremendo » tra due uomini, Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin . Tanto che « forse, la pace non è possibile ». E’ l’amara constatazione di Donald Trump che però non rinuncia alla speranza di arrivare alla fine della guerra, e nella stessa intervista evoca « ottime possibilità di farcela ». E di certo non vanno in questa direzione le parole e le azioni di Vladimir Putin , che continua a rifiutare il cessate il fuoco di 30 giorni promosso da Washington . In un documentario della tv russa , lo zar ha sottolineato come Mosca «abbia abbastanza forza e risorse» per una vittoria nell’invasione, anche senza ricorrere alle armi nucleari .

Da tempo ormai il presidente Usa minaccia di sfilarsi dalla mediazione avviata sin dall’inizio del suo mandato, in mancanza di passi avanti concreti di Mosca e Kiev verso un cessate il fuoco. La strada del negoziato ha raggiunto un punto morto da settimane, con la Russia che continua a insistere per una tregua di tre giorni, in occasione del Giorno della Vittoria del 9 maggio. Una proposta che fa gioco al Cremlino, che per gli 80 anni della vittoria sovietica nella Seconda Guerra Mondiale ha invitato a Mosca diversi leader mondiali, tra cui il cinese Xi Jinping, in visita ufficiale in Russia dal 7 al 10 maggio.

Zelensky ha già messo in chiaro che per l’Ucraina non sarà possibile «garantire la sicurezza» dei partecipanti alla parata del 9 maggio. E ha sottolineato che Kiev non si fida delle proposte di Putin: «Queste non sono le prime promesse di cessate il fuoco fatte dalla Russia. Sappiamo con chi abbiamo a che fare, non ci crediamo», ha detto nel corso di una visita a Praga, in un chiaro riferimento alla fallimentare tregua di Pasqua che ha registrato centinaia di violazioni in entrambi i lati del fronte.