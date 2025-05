Trump prima Papa poi Jedi (con spada rossa): il meme della Casa Bianca scatena ironie e polemiche

Dopo i panni del Papa, Donald Trump "indossa" quelli di un cavaliere Jedi (ma la spada rossa non è un buon segno: in Star Wars è in mano all’assassino) pubblicata su Instagram della Casa Bianca.

«Buon 4 maggio a tutti, compresi i Lunatici della Sinistra Radicale che stanno lottando con tutte le loro forze per riportare nella nostra Galassia Signori dei Sith, Assassini, Signori della Droga, Prigionieri Pericolosi e i ben noti membri della gang MS-13. Non siete la Ribellione, siete l’Impero. Che il 4 maggio sia con voi», conclude parafrasando l’augurio dei «buoni» «la forza sia con voi».