Raid di Israele sullo Yemen, almeno 2 morti e 42 feriti. Gli Houthi: "Risponderemo con forza"

Una fonte della sicurezza israeliana ha riferito ai media locali che i caccia dell’Idf "hanno sganciato 50 bombe, distrutto il porto di Hodeida e gli impianti di produzione di cemento che venivano utilizzati per la produzione di armi. Questo è un attacco molto forte, e non sarà l'ultimo. I giochi sono finiti", ha detto. Nel porto sono arrivate per anni le armi inviate agli Houthi dall’Iran. Dall’inizio della guerra a Gaza e degli attacchi degli Houthi, questo è il sesto attacco dell’Idf in Yemen.

Almeno 2 morti e 42 feriti

E’ di almeno due morti e 42 feriti l'ultimo bilancio dell’attacco israeliano lanciato oggi alla fabbrica Ajal nella provincia di Hodeida, nello Yemen. Lo riporta il canale al Masirah, affiliato agli Houthi, citato da Ynet e dall’agenzia russa Tass.

Idf, raid contro Houthi in risposta a missile su aeroporto di Tel Aviv

L’Idf conferma di aver effettuato attacchi aerei in Yemen poco fa, affermando che si tratta di una risposta all’attacco missilistico degli Houthi di ieri all’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv e ad altri attacchi precedenti. Secondo l’esercito, gli attacchi condotti dai caccia dell’aeronautica militare israeliana hanno preso di mira le infrastrutture degli Houthi lungo la costa dello Yemen, tra cui il porto di Hodeida e una fabbrica di cemento nei pressi della vicina città di Bajil, a circa 2.000 chilometri da Israele. L'Idf sottolinea che il porto di Hodeidah viene utilizzato dagli Houthi «per il trasferimento di armi iraniane, equipaggiamento militare e altri scopi terroristici». La fabbrica di cemento di Bajil «rappresenta un’importante risorsa economica per il regime terroristico degli Houthi ed è utilizzata per costruire tunnel e infrastrutture militari», afferma l’esercito, aggiungendo che gli attacchi «rappresentano un duro colpo per l’economia del regime e per il suo rafforzamento militare». Si tratta del sesto attacco israeliano in Yemen dall’inizio della guerra, e il primo da gennaio. L’Idf aveva smesso di rispondere al fuoco di missili e droni degli Houthi contro Israele perchè gli Stati Uniti da un mese e mezzo hanno lanciato una massiccia campagna aerea contro il gruppo sostenuto dall’Iran.