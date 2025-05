Cremlino, Putin ha discusso con Witkoff i termini per la pace in Ucraina. Poi la telefonata con Netanyahu: prima volta dal 2023

Poi la conversazione telefonica tra il presidente russo Vladimir Putin e il premier israeliano Benyamin Netanyahu , secondo quanto riferisce il Cremlino, sulla situazione in Medio Oriente. Poco prima Putin aveva parlato al telefono con il presidente iraniano Massud Pezeshkian, con il quale aveva anche esaminato i negoziati in corso fra Teheran e Washington sul nucleare.

Vladimir Putin ha discusso con l'inviato Usa Steve Witkoff i termini della pace con l’Ucraina nei loro quattro recenti incontri: lo ha detto il consigliere del presidente russo, Yuri Ushanov, come riporta Interfax. «Ne discutiamo a vari livelli. Naturalmente i termini delineati dal nostro presidente, in un incontro con i vertici del Ministero degli Esteri russo nel giugno 2024, sono stati discussi con Witkoff, nel corso delle loro quattro conversazioni», l’ultima delle quali il 25 aprile scorso, ha sottolineato Ushanov rispondendo a una domanda dei media sul tema.

Nel corso della telefonata tra Putin e Netanyahu, afferma ancora il Cremlino, «è stata notata la determinazione dei due Paesi nel difendere la verità sugli eventi della Seconda guerra mondiale e nel contrastare i tentativi di modificarne gli esiti e di falsificare la storia. E' stato notato il contributo decisivo dell’Armata Rossa e dell’intero popolo sovietico alla «sconfitta del nazismo».

«La memoria degli eroi di guerra, di coloro che hanno dato la vita per la Vittoria - aggiunge la presidenza russa - è onorata con venerazione sia in Russia sia in Israele, dove il 9 maggio è anche festa nazionale». Nel 2018 Netanyahu partecipò alla parata sulla Piazza Rossa in occasione dell’anniversario della vittoria sul nazifascismo.