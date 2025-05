Dazi, l'Ue avvisa Trump: stangata da 100 miliardi senza intesa

I controdazi europei potrebbero colpire beni americani per cento miliardi di euro nel caso i negoziati tra le due sponde dell’Atlantico fallissero. La Commissione europea, dopo giorni di studio lontano dai riflettori, ha preparato la sua «pistola» da mettere sul tavolo dei colloqui con l’amministrazione Trump.

Il tempo stringe, le affermazioni del presidente americano continuano a non rassicurare Bruxelles, e Ursula von der Leyen non può permettersi di non farsi trovare pronta in caso di «no deal». Un ipotesi che, a Palazzo Berlaymont, nessuno si augura ma nessuno, allo stesso tempo, può escludere con certezza. Mercoledì, ai Rappresentanti Permanenti dei 27 Paesi membri, sarà quindi brevemente illustrato il piano che la Commissione ha in cascina per rispondere agli eventuali dazi reciproci - verticali e orizzontali - di Washington.

La lista dei prodotti da colpire sarà oggetto di una consultazione supplementare con le capitali, da concludere nel giro di un mese. Il valore delle merci statunitensi che l’Ue potrebbe colpire è stato tuttavia rivelato dall’agenzia Bloomberg: cento miliardi di euro, ovvero circa 113 miliardi di dollari. Il pacchetto è destinato a essere utilizzato solo se gli sforzi in corso per evitare i dazi Usa del 20% dovessero fallire, ed è slegato dalle contromisure messe in campo dalla Commissione per rispondere alle tariffe americani su acciaio e alluminio e congelate lo scorso dieci aprile per tendere la mano al negoziato con gli Usa.