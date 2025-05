Germania, Merz eletto cancelliere al secondo turno: non aveva raggiunto la maggioranza al primo scrutinio

Il Bundestag ha votato: Friedrich Merz è stato eletto cancelliere al secondo turno e ha ottenuto 325 voti favorevoli. Per raggiungere la maggioranza e diventare cancelliere ne erano necessari 316.

Merz non aveva raggiunto al primo turno la maggioranza per essere eletto cancelliere dal Bundestag. Merz ha ottenuto 310 voti mancando per sei la maggioranza indispensabile per diventare cancelliere. La sessione era stata sospesa e aggiornata per consentire ai gruppi politici di consultarsi sui passi successivi. A Friedrich Merz sono mancati 18 voti dalle file della sua maggioranza per l’elezione a cancelliere nel Bundestag. Per il leader dell’Unione hanno votato 310 parlamentari a favore, 307 contro, 3 si sono astenuti e un voto è risultato non valido. I gruppi parlamentari della cosiddetta piccola Grosse Koalizion, formata da Unione (Cdu-Csu)e Spd avrebbero avuto 328 voti a disposizione.