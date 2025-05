Israele pronto a occupare Gaza, raid in Yemen. Netanyahu: vigilia di invasione massiccia. Sharaa da Macron

Israele approva un piano per espandere le operazioni militari a Gaza, conquistare l’intera Striscia e rimanervi a tempo indeterminato: sarà attuato dopo la visita di Trump nella regione la prossima settimana e include lo sfollamento di centinaia di migliaia di palestinesi. «Siamo alla vigilia di un’invasione massiccia», avverte Netanyahu.

Due morti e 42 feriti nell’attacco israeliano di ieri contro una fabbrica in Yemen.

Un alto funzionario di Hamas ha dichiarato che il gruppo non è più interessato ai colloqui per una tregua con Israele e ha esortato la comunità internazionale a porre fine alla «guerra della fame» israeliana contro Gaza. «Non ha senso avviare colloqui o prendere in considerazione nuove proposte di cessate il fuoco finché la guerra della fame e la guerra di sterminio continuano nella Striscia di Gaza», ha dichiarato Basem Naim all’Afp, esortando la comunità internazionale «a fare pressione sul governo Netanyahu affinché ponga fine ai crimini di fame, sete e uccisioni» a Gaza.