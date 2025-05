Xi Jinping rilancia sull'unità nazionale: «Taiwan tornerà alla Cina, è una tendenza inarrestabile». E Mosca lo appoggia

Il ritorno di Taiwan alla Cina «è parte importante della vittoria nella Seconda guerra mondiale e dell’ordine internazionale del dopoguerra»: come tendenza storica «inarrestabile», la Cina «alla fine si riunificherà». Il presidente Xi Jinping, in un articolo sui media russi in vista della sua visita a Mosca per le celebrazioni del 9 maggio della vittoria dell’Urss sul nazismo, ha rimarcato che «quest’anno ricorre anche l’80esimo anniversario della riconquista di Taiwan». La Dichiarazione del Cairo, la Proclamazione di Potsdam e altri documenti con valore giuridico internazionale «hanno confermato la sovranità della Cina su Taiwan». (ANSA).

«I loro fatti storici e giuridici sono indubbi e l’autorità della Risoluzione 2758 dell’Assemblea generale dell’Onu (che il 25 ottobre del 1971 riconobbe Pechino come 'legittimo rappresentante della Cina' al posto di Taipei, ndr) non può essere messa in discussione», ha precisato Xi, nel resoconto del network statale Cctv.