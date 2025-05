Bimbo americano ordina per sbaglio 70mila lecca lecca per oltre 4.200 dollari su Amazon

Un bambino di otto anni del Kentucky ha ordinato per sbaglio su Amazon quasi 70 mila lecca lecca per oltre 4.200 dollari. A raccontare la storia è il New York Times, secondo cui domenica mattina mentre Holly LaFavers si preparava per andare in chiesa, un fattorino ha depositato 22 scatole di caramelle davanti alla sua casa di Lexington e la donna è andata «nel panico».

«Mamma, i miei lecca lecca sono qui!», ha detto il figlio Liam, che era uscito per andare in monopattino. LaFavers ha spiegato che il bambino ha iniziato ad andare su Amazon e altri siti di shopping online durante la pandemia e da allora, occasionalmente, gli permette di navigare a patto che tenga gli articoli nel carrello. Ma nel weekend scorso per errore ha ordinato una valanga di caramelle, e la donna se ne è accorta solo dopo aver visto il saldo in rosso del suo conto corrente.