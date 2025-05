L'annuncio di Trump: accordo India-Pakistan di cessate il fuoco immediato

Dopo una lunga notte di colloqui mediati dagli Stati Uniti, sono felice di annunciare che India e Pakistan hanno raggiunto un accordo per un pieno e immediato cessate il fuoco. Congratulazioni a entrambi i Paesi per il loro buon senso e grande intelligenza». Lo scrive Donald Trump sul profilo X.

Il ruolo di primo piano che Trump rivendica nella mediazione della tregua tra India e Pakistan arriva mentre entrambi i Paesi stanno negoziando con Washington su questioni economiche. Ieri il Pakistan ha ottenuto dal Fondo Monetario Internazionale l’estensione di un prestito vitale del valore di miliardi di dollari e gli Stati Uniti hanno un ruolo cruciale nel prendere tali decisioni. L’India invece sta negoziando un accordo commerciale con la Casa Bianca dopo la minaccia del presidente Usa di imporre dazi punitivi.

Accordo per il cessate il fuoco tra India e Pakistan con un’intesa che, da subito, chiede l’abbandono delle armi, in un momento in cui tutto il mondo temeva il peggio: il ricorso al nucleare.

La crisi tra India e Pakistan nella notte tra il 6 e il 7 maggio scorso si era riaccesa dopo l’attentato di qualche settimana fa nel Kashmir. Una storia che si ripete tra le due potenze nucleari, vicine-nemiche dall’indipendenza del 1947, e che in 70 anni hanno visto, tra guerre e cessate il fuoco, un susseguirsi di conflitti e tensioni.

La miccia dei raid notturni dell’India su obbiettivi definiti «terroristici» in Pakistan è stato l’attentato del 22 aprile nel sito turistico di Pahalgam, nel Kashmir indiano controllato dall’India: ventisei le vittime civili, il bilancio più pesante da oltre 20 anni nella regione. L’ultimo episodio di una lunga scia di tragedie.