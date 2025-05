Medio Oriente, Borrell: a Gaza Israele sta commettendo un genocidio. Appello dei gruppi al Parlamento europeo: "Crisi intollerabile"

Josep Borrell , l’ex Alto Rappresentante della Politica estera Ue ha accusato Israele di «genocidio» a Gaza. «Stiamo assistendo alla più grande operazione di pulizia etnica dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, con l’obiettivo di creare una splendida meta turistica una volta che tutte le milioni di tonnellate di macerie saranno state rimosse da Gaza e i palestinesi saranno morti o se ne saranno andati», ha affermato il politico spagnolo, citato dal Guardian, facendo riferimento al piano per la Striscia proposto dal presidente Usa Donald Trump che prevede una ricostruzione in stile 'Riviera'.

I gruppi al Parlamento europeo hanno diffuso un appello: «Noi, leader dei gruppi politici Ppe, S&D, Renew Europe, Verdi/Efa e Left al Parlamento Europeo, esprimiamo la nostra profonda preoccupazione per la minaccia di un’ulteriore escalation militare nella Striscia di Gaza e protestiamo contro tutte le violazioni del diritto internazionale in questo conflitto, comprese tutte le dichiarazioni che prevedono cambiamenti territoriali o demografici nella zona». Lo fanno sapere i gruppi in una nota. Non si sono associati all’iniziativa Ecr e i Patrioti per l'Europa. «Chiediamo un intervento internazionale immediato ed efficace per alleviare l’intollerabile crisi umanitaria a Gaza».