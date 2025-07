Von der Leyen: "Estenderemo la sospensione dei controdazi. Pronti a nuove contromisure, ma non è il momento"

"Estenderemo la sospensione delle contromisure" sui dazi Usa. Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen in un punto stampa interpellata su cosa accadrà domani alla luce della lettera in cui Trump ha annunciato dazi al 30% per l'Ue. Nel pomeriggio la riunione degli ambasciatori dei 27.

"Abbiamo sempre detto che preferiamo una soluzione negoziata" con gli Usa sui dazi "e questo resta il caso". "Allo stesso tempo, continueremo a prepararci per le contromisure. Siamo quindi pienamente preparati".

"Abbiamo elaborato un secondo elenco di possibili contromisure". "Non siamo ancora arrivati a quel punto. Questo è molto importante. Non è il momento", ma "dimostra anche che siamo preparati per tutti gli eventuali scenari", ha detto la presidente della Commissione Ue.

Intanto l'Europa sta valutando la risposta da dare a Donald Trump: a tale scopo è prevista per le 15.30 la riunione di questo pomeriggio a Bruxelles degli ambasciatori permanenti dei 27, il Coreper, convocati d'urgenza. Tra le decisioni da prendere quella sulle possibili contromisure che potrebbero già scattare, in tutto o in parte, dall'inizio della settimana.